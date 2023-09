Altri problemi per Pierozzi: Slitta ancora il suo rientro in campo

A Roma, a Villa Stuart è stato operato dal professor Mariani il terzino della Fiorentina, Dodô.

Me nella stessa clinica si è visto anche un altro calciatore viola, che tra l'altro gioca nello stesso ruolo del brasiliano: Niccolò Pierozzi.

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, per lui ci sono adesso problemi all’inguine, dopo quelli seri all’addome accusati in estate. Per questo motivo slitta ulteriormente il suo rientro in campo. Per un bel po' non sarà lui l’alternativa a Kayode.