Via la difesa a tre e Pablo Marì diventa di troppo: un piccolo ma significativo indennizzo per la Fiorentina
Ce n'è voluto di tempo ma alla fine la Fiorentina è riuscita a passare dalla difesa a tre a quella a quattro, un'impostazione che inevitabilmente muta le esigenze del numero di centrali in rosa. Il primo a finire tra gli esuberi è stato Pablo Marì, esiliato già dall'undici titolare nelle ultime settimane.
Lo spagnolo andrà a giocare in Arabia, all'Al-Hilal di Inzaghi ma la Fiorentina ci recupererà anche dei soldi: due milioni, secondo Alfredo Pedullà. Lo scorso gennaio per portarlo via dal Monza ne erano serviti poco meno di due: un affare che almeno dal punto di vista economico non ha causato danni.
