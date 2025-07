A Radio Sucesos ha parlato Ezequiel Arriola uno degli agenti di Matias Moreno, difensore della Fiorentina appena passato in prestito al Levante. Queste le sue parole sull'assistito: “Matias sta bene, è alla ricerca di più continuità. Alla Fiorentina non aveva la continuità che desiderava, ma ora il nuovo allenatore Pioli schiera due difensori centrali e la Fiorentina ne ha otto. Per questo era meglio andare altrove per non perdere ritmo”.

E ancora: “Il Belgrano ha ottime squadre giovanili e questo ha fatto sì che venissero tenute d'occhio in Europa. Hanno il prototipo del giocatore che cercano in Europa: altezza, velocità e i difensori centrali del Belgrano come Moreno o Troilo sono stati osservati per questo. C'è da ricordare che il club mantiene il 10% sulla futura rivendita di Moreno”.