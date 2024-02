Dopo l'esonero di questa mattina di Inzaghi, arriva una novità importante in casa Salernitana per il proseguo della stagione in Serie A. A prendere il posto dell'ex Milan sulla panchina campana, sarà Fabio Liverani, con il presidente Iervolino che ha trovato l'accordo con l'ex Fiorentina.

Liverani non tornava su una panchina di Serie A dal 2022, quando allenò il Cagliari. Lo riporta Sky Sport.