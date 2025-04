Citterio: "L'importante era non perdere questa partita. Coi cambi abbiamo cercato di mantenere il giusto bilanciamento"

Il vice allenatore della Fiorentina, Stefano Citterio, intervistato da DAZN ha detto sul pari col Parma: “Abbiamo fatto la nostra gara. Sapevamo di giocare contro una squadra forte e in salute e che non sarebbe stata facile”.

E poi: “Abbiamo fatto un buon secondo tempo e abbiamo avuto un'occasione con Moise (Kean ndr) per andare a segno, ci abbiamo provato. Era importante anche non perderla, direi che abbiamo fatto un tempo a testa”.

Ha aggiunto: “Ci è mancata velocità nel girare la palla e precisione nel secondo tempo. In questo particolare momento abbiamo dovuto preparare questa partita in un giorno, non è un alibi, e penso che comunque lo abbiamo fatto nel migliore dei modi”.

Infine: “Non volevamo perdere l'equilibrio, con tre punte rischiavamo di sbilanciarci troppo, coi cambi abbiamo cercato di mantenere un giusto bilanciamento. Non abbiamo avuto lo spunto vincente”.