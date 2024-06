L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha commentato a Radio Bruno le possibili mosse sul mercato da parte della società viola. Queste le sue parole: "Retegui è un giocatore della Nazionale e un ottimo finalizzatore. Non so se sia in grado di far fare il salto di qualità alla Fiorentina, dovrebbe fare almeno 15 gol.

Commisso? Sento dire spesso che non vuole spendere, ma la verità è che non può spendere. C'è da investire su un giocatore che possa fare la differenza là davanti. Al momento tutti i grandi attaccanti sono accasati a un top club. Beltran? L'anno prossimo ci sarà, ma deve essere affiancato da qualcuno".