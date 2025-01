Si è tolto qualche sassolino un insolitamente nervoso Raffaele Palladino, in conferenza stampa, dopo la vittoria sulla Lazio:

"La vittoria di stasera ci ha dato la scintilla che cercavamo in questo periodo, i risultati non son stati positivi in questo ultimo mese ma il gruppo era unito e compatto, non come si è detto. Tante falsità su questo gruppo, che hanno fatto male. Il gruppo aveva voglia di rivalsa stasera e l’ha dimostrato su questo campo, è stata una grande dimostrazione di personalità e quindi dedichiamo questa prestazione a noi stessi. Folorunsho? Michael ha fatto una grande prestazione, sia da esterno che in mezzo al campo. E’ arrivato con grande energia, Pongracic l’abbiamo recuperato, ha sofferto tanto a stare fuori, Gud ha ritrovato la forma migliore. Ma al di là dei singoli oggi è stata fatta una grande prestazione da parte di tutti, anche da chi era in panchina.

Oggi ho visto la squadra scendere in campo come deve farlo sempre e in questo ultimo mese ci è mancato qualcosina. Oggi il gruppo si è difeso da grande squadra, nei primi 30 minuti potevamo andare sul 3-0, poi l’inerzia è cambiata e ci siamo abbassati. Quello che abbiamo nel secondo tempo non deve accadere, non bisogna abbassarsi troppo. Arrabbiato? Sono deluso per quello che è stato scritto sui ragazzi, terrore psicologico, terrore al Viola Park, queste sono cose che fanno il male della Fiorentina. Voi più scrivete così e più i ragazzi si caricano. La cena non l’abbiamo fatta per ricompattare, a me dispiace perché ho visto i ragazzi soffrire: ricordiamo che abbiamo 2 punti e 3 posizioni in più dell’anno scorso.

Abbiamo avuto coraggio e messo in difficoltà la Lazio, c’è stata grande qualità nel gioco. Poi abbiamo un po’ smesso e tante volte in cui riconquistavamo la palla la perdevamo velocemente. Questo deve essere un segnale perché se il palo poi fosse andato dentro invece che fuori avremmo parlato di altro.

Rapuano? Oggi era una bellissima partita, tra due squadre che si sono picchiate con rispetto, non con violenza. Mi sembra assurdo tirare fuori tutti questi cartellini, è stata una gestione assurda con decisioni incomprensibili.

Arroccati dietro per paura? Non siamo una squadra che ha le caratteristiche per difendersi dentro la propria area se ci arrocchiamo dietro. Ci sono momenti della partita in cui la Lazio ti costringe a stare lì, a me personalmente non piace e chiedevo alla squadra di uscire da quella pressione. Siamo mancati nella riconquista palla e nella gestione.

Io allenatore ideale? Questo lo dovete chiedere ai ragazzi però per quello che hanno messo in campo, anche durante la settimana, la grande voglia, il grande spirito, se vedessi che la squadra non mi segue sarei il primo a farmi delle domande. I problemi non ci sono e non ci sono mai stati, poi i risultati possono essere positivi o negativi".