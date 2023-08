Un portiere entro la fine della settimana: Grabara, un affare possibile, ma fa discutere la presa di posizione del DS del Copenaghen

Gli ultimi giorni di questa settimana potrebbero essere quelli giusti per la Fiorentina per avere un nuovo portiere.

E in questo senso Grabara del Copenaghen resta la candidatura in pole. Il polacco ha superato in questa particolare corsa giocatori come Audero della Sampdoria e Montipò del Verona.

Però se i viola vorranno chiudere con i danesi non lo faranno probabilmente a quella cifra (6 milioni di euro) che spunta qua e là su diversi giornali ma ad una quota più alta.

Intanto però fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal ds del Copenaghen, riportate in Italia da Fiorentinanews.com, Peter Christiansen, secondo il quale chi vuole i giocatori della sua squadra “deve presentarsi con il portafogli gonfio”.