E se un americano è vicinissimo, l'altro si allontana. Le pretese economiche raffreddano la pista McKennie alla Fiorentina, adesso...

Se Tanner Tessmann è sempre più vicino alla Fiorentina, il discorso per l'altro americano puntato a centrocampo è leggermente diverso. Il club viola aveva chiesto informazioni alla Juventus per quanto riguarda Weston McKennie, in uscita dai bianconeri e completamente fuori dai piani di Thiago Motta. Ma non è così semplice arrivarci.

Le pretese economiche come ostacolo

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, la Fiorentina potrebbe trovare un'intesa con McKennie soltanto se il calciatore abbassasse le sue pretese economiche, al momento piuttosto alte. Juventus ed entourage del centrocampista stanno già studiando altre opzioni per il suo futuro.