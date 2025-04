Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato così a Sky Sport: "Quella di Cagliari è stata una vittoria di gruppo, una bella soddisfazione, c'era voglia di conquistare i tre punti fin da quando siamo partite. Poi c'è stata la morte del Papa e ci dispiace che non tutte le squadre siano state trattate nello stesso modo, non ci è stato detto nulla fino all'ultimo secondo quando ormai stavamo partendo. Situazione abbastanza inspiegabile, speriamo che venga fatta chiarezza e che la Lega sia sempre di più la Lega di tutti e non solo di qualcuno".

“Vogliamo fare meglio dell'anno scorso”

Poi ha aggiunto: “Stiamo facendo un'annata importante, abbiamo sei punti in più rispetto all'anno scorso e l'obiettivo è fare meglio. Siamo di nuovo in semifinale di Conference e in campionato ci sono tante squadre vicine, mancano cinque giornate e dobbiamo fare un passo alla volta. L'obiettivo è dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi che ci stanno sempre vicini, nonostante uno stadio dimezzato. Per la Champions è difficile, ci sono quattro squadre che vanno fortissimo, ma noi dobbiamo avere sempre la giusta mentalità com'è stato a Cagliari anche senza Kean”.

“Siamo vicini a Kean, lo aspettiamo"

Su Kean: “Questo tipo di avvenimenti li abbiamo sempre affrontati come una famiglia. Ci sentiamo costantemente con Moise e non appena possibile farà rientro a Firenze, noi gli mandiamo un grande abbraccio e lo aspettiamo”.

“Commisso un aiuto prezioso”

Infine: “Avevamo bisogno di ritrovare fiducia, il nostro è un grande gruppo dove tutti fanno il tifo per gli altri. Avere avuto Commisso qui con noi per tutto il mese di aprile è stato un grande aiuto, purtroppo lunedì tornerà negli Stati Uniti ma averlo vicino è sempre bello”.