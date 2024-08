Coppa Italia: dalla parte di tabellone della Fiorentina escono i 'cugini' del Catanzaro e avanza un'altra toscana

Vittoria senza troppi problemi per l'Empoli ieri sera al Castellani contro il Catanzaro nella sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Già una partita eliminatoria, con i toscani che hanno battuto la formazione calabrese per 4-1 grazie alla doppietta di Fazzini e i gol di Colombo e Esposito. Per il Catanzaro in gol Bonini.

Una sfida che interessava anche la Fiorentina visto che gli azzurri sono nella stessa parte di tabellone. L'Empoli sfiderà la vincente di Torino-Cosenza in programma stasera, con la vincitrice dei sedicesimi di finale che poi affronterà i viola.