L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione circa l'attuale attacco viola, anche in prospettiva del mercato. Ecco le sue parole a RTV38: “Non serve un altro attaccante esterno. Poi, se vogliamo prenderlo, prendiamolo. Ma qui il problema è un altro: alla fine del girone d'andata, come già detto in tempi non sospetti, non può essere che i due attaccanti ti diano così poco, quattro gol in due”.

“Levatevi dalla testa 33 punti se…”

E aggiunge: “O Nzola e Beltran iniziano a contribuire, o siamo fregati. Se continuiamo così, con le due punte in questo stato, levatevi dalla testa che la Fiorentina possa ripetere un girone da 33 punti. L'esterno mi serve e non mi serve, occorre un centravanti inseribile in questa squadra. Sennò non andiamo da nessuna parte”.