Il noto dirigente Pino Vitale ha parlato a Lady Radio commentando il mercato della Fiorentina e le ultime notizie che arrivano dal mondo viola, a partire da una considerazione su Edin Dzeko: "E' un giocatore di esperienza e grande personalità, anche se io sarei per i giovani. Se lo prendono credo che sarà un'indicazione di Pioli. Lui ha avuto Ibra ha 38 anni e lo vuole utilizzare in quel modo. I dirigenti della Fiorentina non sono in grado di fare mosse senza l'ok del tecnico. Anche se gli amici procuratori di Pradè gli consigliano tizio e caio.

E su Kean: “A Firenze sta bene e a notare dai numeri lo credo bene. Se però arriva una squadra che fa la Champions con un'ingaggio importante sarà difficile per lui dire di no. Dipende da cosa gli hanno detto gli agenti. La Fiorentina fa fatica a offrirgli un contratto da 4 milioni. Sarri? La Fiorentina aveva 12 giorni di tempo e guarda caso lo ha cercato dopo che aveva già firmato con la Lazio. Io comunque sono contento di Pioli, sono sicuro che farà bene”.