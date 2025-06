Amatucci oggetto prezioso per il mercato della serie cadetta: una big di Serie B bussa alle porte per il centrocampista, ma la Fiorentina...

Lorenzo Amatucci è reduce da una stagione molto positiva con la maglia della Salernitana. La sua squadra, purtroppo, deve ancora guadagnarsi la salvezza attraverso i Play out, ma il giovane viola si è dimostrato uno dei pochi in grado di trascinare i granata.

L'interesse del Palermo

Le prestazioni del classe 2004, ancora di proprietà della Fiorentina, non sono passate inosservate. Secondo il Corriere dello Sport infatti, c'è una squadra che più di tutte sarebbe intenzionata all'acquisto del centrocampista; Il Palermo.

La risposta viola

I rosanero sono una delle società più storiche e più ricche della Serie B e l'obiettivo dichiarato per la prossima stagione è quello di salire nella massima divisione calcistica. Per riuscirci la squadra di Pippo Inzaghi è pronta a puntare il giovane centrocampista viola. La decisione però resta in mano alla Fiorentina, che prima vorrà aspettare il parere dell'allenatore Stefano Pioli.