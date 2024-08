Aut aut Tessmann, McKennie inserito nell'operazione Gonzalez non è da cestinare. Ma la coppia preferita da Palladino è un'altra...

Da ieri è in atto un nuovo tentativo della Fiorentina per chiudere l'operazione Tessmann, una specie di aut-aut che metterà l'americano dentro o fuori al progetto di Palladino una volta per tutte. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

Commissioni indigeste

In ballo ci sono sempre i soldi delle commissioni agli agenti che sono rimaste indigeste al club viola e che hanno già fatto saltare il passaggio del giocatore dal Venezia all'Inter.

Un'offerta da non cestinare e la coppia preferita dall'allenatore

Anche per questo motivo, l’offerta della Juventus con dentro McKennie per Gonzalez non va cestinata a priori. Ma, si legge sempre sul quotidiano sportivo, la coppia Bove-Lovric, sarebbe quella preferita da Palladino.