Entrati nella settimana decisiva per il mercato, ed il futuro, della Fiorentina di Raffaele Palladino, la prima situazione da chiarire sarà quella relativa a Tanner Tessmann. La dirigenza gigliata ha già trovato un accordo con il giocatore, che percepirà 1,2 milioni a stagione, e con in Venezia, a cui andranno circa 6 milioni. Il tassello mancante resta quello relativo alle commissioni: la richiesta è ancora alta, ma la speranza della Fiorentina è di trovare un accordo entro i prossimi giorni. Intanto si riscalda la pista che porta a Bove della Roma, ormai ai margini del progetto tecnico di Daniele De Rossi. Il classe 2002 piace molto a Palladino, che potrebbe forzare per un suo arrivo. L’ultima stagione del centrocampista non è stata ottimale ed i giallorossi potrebbero farlo partire per una cifra attorno ai 10 milioni.

Domani arriverà il verdetto su Nico Gonzalez: incontro previsto con la dirigenza. Gudmundsson intanto è ad un passo dal vestire la maglia viola.

Oggi doveva essere la giornata del faccia a faccia tra la dirigenza della Fiorentina e Nico Gonzalez. Il giocatore è rientrato però nelle ultime ore dopo un lungo viaggio, e per questo l’incontro è posticipato a domani. Servirà capire se il giocatore ha veramente deciso di lasciare Firenze, oppure se si tratta soltanto di voci di mercato. Nel frattempo Pradè ha praticamente bloccato Albert Gudmundsson. Forte dell’accordo con l’entourage del giocatore i viola hanno formulato una prima offerta: prestito oneroso a 5 milioni più obbligo di riscatto a 20 milioni.

Le dichiarazioni di Palladino hanno convinto la Fiorentina: i viola pensano a De Gea

Le parole di allarme di Palladino al termine della tournée inglese sono risuonate negli uffici del Viola Park: Terracciano non è all’altezza, il tecnico ha bisogno di un numero uno anche con i piedi. Per questo sono continui i contatti con l’ex Manchester United De Gea: il portiere spagnolo ha aperto ad un trasferimento ma adesso c’è da trovare una soluzione per l’ingaggio. La volontà della Fiorentina sarebbe quello di mettere in rosa un profilo internazionale per permettere a Martinelli e Vannucchi, ritenuti da molti due astri nascenti del ruolo, di crescere e poi prendere il suo posto.