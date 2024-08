Bazzani: "Kean deve migliorare sotto porta ma è perfetto per il gioco di Palladino. Nico ormai è lontano da Firenze, ma il suo sostituto.."

Questo pomeriggio l'ex attaccante Fabio Bazzani, attualmente telecronista di DAZN, ha analizzato come sta la Fiorentina di Raffaele Palladino a 11 giorni dall'inizio del campionato. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Firenze può essere l'ideale per Kean, ed il fatto che la Fiorentina e Palladino puntino su di lui, responsabilizzandolo e garantendogli continuità, per lui sarà una cosa importante. In passato ha fatto intravedere di essere un giocatore molto forte, con grandi qualità, però è chiaro che mancandogli continuità ha avuto poche possibilità di avere spazio. A Firenze può fare bene, perchè ha le caratteristiche perfette per il gioco di Palladino: sa attaccare gli spazi, ma sa giocare anche spalle alla porta. Sottoporta deve migliorare, ed essere continuo, ma da attaccante vi dico che nel giocando le cose miglioreranno. Sono convinto che se avrà la forza e la fortuna di stare bene possa fare una stagione inportante, la Fiorentina avrebbe fatto un grande acquisto. E' chiaro che non ha le certezze del veterano, e probabilmente avrà bisogno anche di commettere i suoi errori. E' vero che dopo Vlahovic non ha avuto un centravanti capace di garantire tante reti, ma credo che possa dire la sua. Va comunque ricordato che la Fiorentina sta cambiando tanto, e un attaccante come Kean può essere funzionale alla causa viola”.

"Il calcio di Palladino non favorisce solo il centravanti: vedrete la stagione di Beltran.."

Ha anche aggiunto:“Il calcio di Palladino a Monza era molto propositivo, molti gol sono venuti dal centrocampo. Mentre gli attaccanti forse sono quelli che hanno segnato di meno. Quello del nuovo tecnico viola è un calcio che vuole coralità, e che punto a mandare alla conclusione chiunque. Poi è normale che se hai un centravanti che la butta dentro con continuità questi discorsi contano poco: molte reti proverranno dagli inserimenti da dietro. Il centravanti è in area per andare a concludere l'azione. La Fiorentina non ha cercato un attaccante da 15/20 gol, ma un centravanti che potesse anche aiutare la squadra. Beltran è un altro giocatore di questo tipo”.

“Gonzalez ormai è a un passo dalla cessione, ma se dovesse arrivare Gudmundsson..”

Ha poi concluso: “Ormai mi è parso di capire che Nico Gonzalez ha già la testa da qualche altra parte, e quando le cose sono cosi è difficile trattenere un giocatore che non vuole restare. Se dovesse però arrivare Gudmundsson la Fiorentina lo sostituirebbe piu che degnamente. L'islandese è un giocatore forte, ma sopratutto duttile: può giocare in piu zone del campo e garantisce anche un certo numero di reti a fine stagione”.