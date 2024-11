Quarta e Mandragora usciti con qualche acciacco: ecco le condizioni dei due giocatori viola

Le partite si fanno sentire sulle gambe dei giocatori della Fiorentina e anche stasera, la fatica fisica per portare a casa la vittoria non è stata poca. Subito dopo il gol del 3-1, Quarta si è accasciato a terra con qualche problema fisico ed è stato prontamente sostituito da Rubino. Qualche problemino anche per Mandragora, che nel finale di partita ha accusato qualche problema muscolare.

Niente di preoccupante per nessuno dei due, che hanno semplicemente accusato dei crampi. A confermarlo è stato mister Palladino a margine della conferenza stampa. Saranno dunque regolarmente a disposizione contro l'Inter.