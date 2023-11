Italiano: "Felicissimo di vittoria e prestazione, specialmente nel secondo tempo. Su Mina e Kayode..."

In conferenza stampa, ha parlato così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la vittoria sul Genk: “Sono contentissimo, soprattutto per il secondo te che abbiamo fatto. Chi è entrato nella ripresa ha fatto molto bene. Sul secondo gol abbiamo lavorato come si deve, Kayode finalmente sta bene e si è procurato il rigore decisivo. Oggi i tre punti erano importantissimi. Giocavamo contro una squadra tosta, faccio i complimenti ai ragazzi. Mina? Si è meritato questa opportunità. Non potevamo inserire sia lui che Kayode dall'inizio. Non volevamo stravolgere il reparto. Vogliamo vincere il girone per non giocare i play off come lo scorso anno. Abbiamo due risultati su tre e cercheremo di fare tutto il possibile".