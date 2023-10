Fedele: "Garcia andava mandato via al fischio finale di Napoli-Fiorentina"

Prima della partita tra Napoli e Fiorentina, l'ex calciatore, divenuto poi dirigente e procuratore, Enrico Fedele, aveva pronosticato una facile vittoria degli azzurri ("3-0") contro i viola. Previsione la sua, rivelatasi assolutamente sbagliata.

Colpevole del netto KO interno dei partenopei, almeno per Fedele, il tecnico dei campani, Rudi Garcia: "Temo che possa essere confermato se vince qualche partita - ha detto sul francese Fedele su OttoChannel - ma ci saranno molti problemi più avanti. Ha commesso errori troppo gravi, è un tecnico in grande confusione. Andava mandato via al fischio finale di Napoli-Fiorentina”.