Palladino e una visione della sconfitta molto particolare: "La nostra superiorità numerica ha avvantaggiato il Sassuolo"

L'ex tecnico viola, oggi sulla panchina dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn. L'allenatore dei neroazzurri, nel rintracciare le cause della sconfitta, ha trovato una motivazione molto particolare.

Le parole del tecnico

"Il nostro approccio alla partita è stato buono - ha detto Palladino - paradossalmente tutto è cambiato con la loro espulsione. In un certo senso, con la nostra superiorità numerica (Il Sassuolo ha giocato in dieci dal 16' per l'espulsione di Pinamonti. Ndr) abbiamo quasi dato un vantaggio al Sassuolo, permettendo loro di abbassarsi dopo essere passati in vantaggio".

Il momento della dea

Una sconfitta che complica la rimonta dell'Atalanta sulla zona Champions e che arriva nel momento più inaspettato per la dea. I ragazzi di Palladino non perdevano in campionato da fine dicembre ed erano reduci dalla grandiosa rimonta contro il Borussia Dortmund in Champions.