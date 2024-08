"Prendiamoci questo punto, partita più da Premier che di Serie A. La panchina è lunga, anche se ancora un cantiere spalancato"

“Cantiere spalancato”, inizia così il trafiletto di Luigi Caroppo su La Nazione di quest'oggi. “E forse non poteva essere diversamente. Prendiamoci questo punto, teniamocelo stretto perché in una partita pazza (più da Premier che da campionato di Serie A) si poteva vincere (vedi Dodo nel recupero) ma anche perdere perché il Parma aveva spinto specialmente nel primo tempo e si è mostrato compatto e più in palla”.

Prendiamoci questo punto

“Prendiamoci questo punto in trasferta e facciamo tesoro di quanto messo in campo nella prima della stagione. Teniamoci stretto il gol del pari di Biraghi (applausi al capitano che fa vedere il giglio viola dopo il pari, senso di appartenenza di cui abbiamo bisogno). Lo vogliamo mettere tra i più belli degli ultimi anni, da killer spietato che ha capito che forse il punticino si poteva conquistare solo da una giocata da fermo".

“Abbiamo una panchina lunga”

"Abbiamo una panchina lunga (chi è subentrato ha inciso), la difesa da brividi prolungati, aspettiamo Colpani. E’ la prima, va bene così. La Curva? Da lode”.