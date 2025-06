Non si placa l'attenzione della Fiorentina per i calciatori italiani e in particolare empolesi, come Mattia Viti in questo caso: secondo Alfredo Pedullà infatti, si è fatta avanti con forza per il centrale classe 2002, di proprietà però del Nizza che l'ha girato in prestito nelle ultime due stagioni. Prima al Sassuolo e poi proprio all'Empoli, in entrambi i casi con una retrocessione a fine anno. Le possibilità di concretizzare l'affare sono alte: