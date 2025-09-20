La rinascita di Belotti: "Qua al Cagliari sento la fiducia di tutti i miei compagni, sono più libero di esprimermi"

L'ex attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, ora in forza al Cagliari, ieri sera è stato il mattatore della gara vinta in casa del Lecce segnando una doppietta. A fine gara il giocatore dei rossoblù ha rilanciato alcune dichiarazioni a DAZN sulla sua nuova avventura calcistica.

“Ora sento la fiducia”

Belotti ha commentato: "Sono contento. Ora che sento la fiducia di tutti i miei compagni e del mister mi sento più libero di esprimermi. Sono contento di aver fatto bene anche se devo migliorare perché a 31 anni si può ancora migliorare".

“Non guardiamo ora la classifica”

E sulla classifica da guardare, con il Cagliari che si trova attualmente, al quarto posto, ha detto: "No è presto. Dobbiamo guardare partita dopo partita pensando al nostro obiettivo".