La manita del Milan al Cagliari salva automaticamente una delle squadre in lotta per la salvezza. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato l'anticipo di questo sabato di Serie A a San Siro tra Milan e Cagliari. Partita in discesa per i rossoneri che, nonostante l'appoggio della propria curva assente per protesta, non ha problemi a battere la compagnie sarda.

Il ritorno al gol di Bennacer apre le danze nel primo tempo, poi succede tutto nella ripresa. Pulisic raddoppia, Nandez accorcia momentaneamente le distanze, ristabilite poco dopo la Rejinders. Nel finale spazio anche per i gol di Leao. Con questa vittoria sul Cagliari, il Milan salva automaticamente il Lecce di Gotti, che dunque rimane matematicamente in Serie A.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 66, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15.



* una partita da recuperare