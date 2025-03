Per la Fiorentina Under 17 la zona playoff è ormai un obiettivo. Imbarcata dei ragazzi di Guberti ai danni del Cosenza

Domenica positiva in casa Fiorentina, per quanto riguarda la selezione giovanile Under 17. Nel girone C del campionato di Serie A-B, la squadra viola viaggia a ritmo playoff, seppur rimanendo a qualche punto di distanza.

Goleada al Cosenza e playoff più vicini

Oggi è arrivato un segnale pesantissimo dei ragazzi di Guberti, che al Viola Park hanno strapazzato 7-0 il Cosenza, ora terzultimo. Protagonista assoluto Francesco Forza con quattro reti segnate, oltre alla doppietta di Tonti e al gol di Melai. Adesso la Lazio quarta è a -3, anche se ha una gara in meno; ciò che è certo è che la Fiorentina può imporsi come obiettivo il raggiungimento della zona playoff.