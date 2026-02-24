La Nazione: Affanno viola, nodo finali. Cambi, cronometro e paure

C'è molta Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Apetura per: Treno salvezza, tutti in carrozza Kean gol, tre punti pesantissimi Agganciati Cremonese e Lecce". Sottotitolo: “Buon primo tempo: Moise segna dopo tredici minuti e la squadra controlla la partita senza mai rischiare niente Ripresa più difficile, il Pisa cresce e sfiora il pareggio. Sofferenza nel finale. Ma è la terza vittoria in satte giorni”.

Pagina 3

Presente un commento dal titolo: “Un gruppo che adesso sa lottare”.

Pagina 4

Le dichiarazioni: “Soddisfazione Vanoli ”Lo spirito è giusto Vittoria per i tifosi". E anche: “Il presidente Giuseppe Commisso interviene subito da New York: ”Avete giocato con il cuore, onorando la maglia. Sono fiero di voi".

Pagina 5

Attenzione puntata su: "Affanno viola, il nodo finali

Cambi, cronometro, paure Ora evitiamo la sofferenza". Sottotitolo: “Ancora una partita chiusa in apnea, ma stavolta il fortino è riuscito a reggere Le sostituzioni non hanno inciso. Atteggiamento psicologico ancora precario”.