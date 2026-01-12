Ferrara: "Vanoli è entrato nella testa dei giocatori, molti sono tornati a dare il meglio. Manca una dose di cinismo"
Benedetto Ferrara ha commentato la partita fra Fiorentina e Milan nel suo consueto editoriale sulle pagine de La Nazione. Un punto lascia l'amaro in bocca alla squadra gigliata, ma che certifica il momento di ripresa dei viola.
I meriti di Vanoli
"Pur tenendo conto di una classifica ancora infelice - scrive Ferrara - affermare che Vanoli è riuscito a entrare nelle teste dei giocatori, che Fagioli, Dodò, Gud e San De Gea sono tornati a dare il meglio e che a livello atletico questa sembra un'altra squadra.
Ciò che ancora manca
Ferrrara continua analizzando ciò che ancora non va nella squadra viola: "In pieno mercato la Fiorentina cresce trovando tre risultati utili di fila che non la tirano fuori dai guai ma indicano la strada, che sembra proprio quella giusta. Ora resta da aggiungere una bella dose di cinismo e un paio di giocatori di personalità che aiutino Vanoli a fare questo passo.