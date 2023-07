Castrovilli-Fiorentina, un matrimonio che non s'ha da prolungare? La questione è sempre la stessa: il nuovo ingaggio che vorrebbe essere in linea con i “top” della squadra (2,5 milioni a stagione, già a Jovic, Gonzalez e Milenkovic). Dall'altra parte c'è invece la convinzione di dover rimanere sui 2 milioni, più magari qualche bonus.

Capitolo portiere. Audero e Falcone della Sampdoria, Montipò del Verona: sono questi i nomi rimasti in orbita Fiorentina. Il problema? Che ancora nulla si muove intorno a questi profili, con il tempo che scorre e una sentenza Uefa che potrebbe presto riconsegnare tre competizioni a Italiano. I giorni passano e la coppia Terracciano-Cerofolini si profila all'orizzonte…

Attaccante, o centravanti. Il candidato è M'Bala Nzola che può essere preso con una decina di milioni. La Salernitana invece non scherza con le richieste per Boulaye Dia, mentre l'operazione Duvan Zapata con l'Atalanta non nasconde insidie economiche ma più sulle condizioni del calciatore.

Infine, parliamo del difensore centrale. Con l'addio di Igor (l'ufficialità arriverà nelle prossime ore), la Fiorentina necessita di un rimpiazzo. I milioni che girerà il Brighton non sono per nulla pochi, ma non sarà facile reinvestirli tutti. Murillo del Corinthians è un'ipotesi concreta, Sutalo della Dinamo Zagabria invece lo è meno (anche per l'interesse degli altri top club europei). Nikolaou dello Spezia rappresenta soltanto l'ultima spiaggia. Bonucci? Più improbabile di Mbappè all'Inter.