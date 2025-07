Pioli: "Firenze significa tanto per me. Come allenatore cerco sempre di far emozionare i tifosi"

Stefano Pioli, nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato alla presentazione della stagione 2025/26 direttamente dal prato del Viola Park:

“Sono molto felice di essere qua, ringrazio il club per la chiamata. Firenze significa tanto per me, siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo e dare ai tifosi le migliori soddisfazioni”.

“L'emozione c'è e credo sia la parte bella della mia professione. Io alleno per cercare di emozionare e per emozionarmi”.