"Gasperini non sa perdere. Pensi alle sostituzioni che ha fatto invece che al pubblico di Firenze"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato a TMW Radio le dichiarazioni di Gasperini dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Il tecnico dell'Atalanta è stata la mia più grande delusione del weekend. Invece che al pubblico di Firenze pensasse alle sostituzioni che ha fatto, che hanno peggiorato la squadra anziché migliorarla. A volte serve anche un po' di autocritica. Mi piace come allenatore, ma non sa perdere e certe uscite non gli fanno fare bella figura”.