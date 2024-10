Non solo fumogeni e danni allo stadio: Duri scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del San Gallo. La polizia a caccia di video dell'accaduto

Lancio di fumogeni, danni fatti allo stadio e ad alcuni mezzi pubblici…e scontri con i tifosi del San Gallo. Alcuni tifosi della Fiorentina non si sono fatti mancare proprio niente nella loro ultima trasferta europea.

Scontri tra tifosi

La mannaia dell'Uefa si è abbattuta sul club gigliato, con una pesante multa e con i danni che dovranno essere ripagati (più due trasferte vietate per i sostenitori viola) ma non è finita qui, perché ora sono in corso indagini su quanto avvenuto lo scorso giovedì poco dopo le 22.15. In quel momento la polizia è intervenuta nella zona Brühlgasse-Spisergasse perché i tifosi del San Gallo e della Fiorentina si sono fronteggiati violentemente.

Polizia alla ricerca di video

I gruppi si sono separati e si sono mossi in direzioni diverse non appena arrivate le forze dell'ordine. Sono stati fermati per controlli, 46 sostenitori del San Gallo e c'è stato anche un lancio di oggetti. Le indagini sono in corso sia sugli scontri avvenuti tra tifoserie rivali, sia per quanto accaduto in seguito quando si sono scatenati gli ultras locali contro la polizia. In particolare è in corso un reperimento a tappeto di materiale video girato da passanti presenti nella zona in quegli specifici momenti.