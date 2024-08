Il portiere della Fiorentina David De Gea, ieri, è tornato in campo dopo oltre un anno di assenza dal terreno di gioco. Non è stato un esordio assoluto in maglia viola indimenticabile, visto l'andamento dell'incontro, ma una sua parata ha già scaldato il Franchi. E la famiglia ha assistito al suo debutto al gran completo.

Moglie e figlia a tifare per “Babbo” De Gea

Ieri la moglie e la figlia di De Gea erano presenti in Tribuna, a fare il tifo per il marito con le maglie della Fiorentina. Particolare e molto bello il dettaglio della divisa della figlia, un indizio di fiorentinità marcato: la scritta “Babbo” sulle spalle, con il numero 43.

Ecco le foto e il video pubblicati dalla moglie: