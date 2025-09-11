Corriere Fiorentino: Un mercato a caro prezzo per la Fiorentina

Una pagina interamente incentrata sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Il titolo di apertura è: “A caro prezzo”. Sottotitolo: “Il ds viola Pradè spiega il mercato: ”Abbiamo speso 92 milioni e fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati Ora l’obiettivo è vincere un trofeo". Articolo che inizia così: “Che stavolta la Fiorentina avesse voglia di puntare (più) in alto lo si era intuito fin da quando, ritrovatasi all’improvviso senza allenatore, aveva deciso di puntare su Stefano Pioli”.

Corsa al botteghino

In taglio basso invece c'è: “In 24 ore 5 mila biglietti, Commisso non ci sarà”. Sottotitolo: “Corsa al botteghino dopo il via libera. Agli ospiti solo 300 tagliandi: ”Non verremo".