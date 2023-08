Jovic, qual è la tua posizione?

Oggi c’è un doppio colpo in attacco da festeggiare in casa Fiorentina. A questo punto rimane da capire solo la posizione di Luka Jovic: resta o va via?

Sul Corriere dello Sport-Stadio viene ricordato che, in caso di cessione del serbo, i viola dovranno dare metà della somma incassata al Real Madrid e contemporaneamente rimborsare i benefici fiscali già ottenuti con il decreto crescita, pari a quasi 1,5 milioni.

Anche per questi motivi, oltre ad una valutazione tecnica, l'ex Real potrebbe rimanere a Firenze in questa stagione.