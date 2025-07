Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, intervistata da Radio Crea, si è detta felice per i 55 milioni di euro che saranno a disposizione della città per realizzare alcuni progetti di riqualificazione urbana e che libereranno risorse che saranno impiegate per l'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.

“Dialogo con Governo e ministri”

“Abbiamo avuto la notizia del finanziamento dei 55 milioni dei fondi PUI e questo è un risultato importante per la nostra città - ha detto - In questo tempo ho continuato a dialogare con il Governo e i ministri che tengo a ringraziarli per il percorso che abbiamo fatto e i risultati a cui siamo arrivati”.

“Opere di rigenerazione urbana”

E poi: “Ovviamente questi fondi saranno destinati ai Piani Urbani Integrati. Noi abbiamo presentato il progetto ‘Firenze - Città dei giovani’ dove ci saranno interventi di vario tipo: edilizia scolastica, studentati, realizzazione di opere strategiche, a partire da spazi verdi e piste ciclabili. Sono tutte opere di rigenerazione urbana, principalmente destinati alle periferie”.

“E sullo stadio…”

Inoltre: “L'arrivo di queste risorse permetterà di destinare soldi per la riqualifcazione dello stadio. Stiamo andando avanti con i lavori, stiamo effettuando le varianti, stiamo continuando nel dialogo, che fin qui è stato assolutamente positivo, con la Fiorentina. Ci sarà un incontro (domani ndr) con la Figc, con la Uefa e con il club viola per fare il punto sulla candidatura agli Europei 2032. Questo è ovviamente un obiettivo a cui stiamo mirando e sarebbe una bella risposta per la città di Firenze”.