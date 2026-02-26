Fabbian: "Ci prendiamo il passaggio del turno e pensiamo all'Udinese. Sarà un'altra battaglia ma ne usciremo da grande squadra"
Giovanni Fabbian. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ha parlato al media ufficiale viola Giovanni Fabbian, dopo il passaggio del turno contro lo Jagiellonia:
"E' stata una partita molto particolare, siamo partiti sotto tono ma siamo stati bravi a tenere botta e reagire. Sapevamo già che sarebbe stata difficile, ci prendiamo il passaggio del turno e ora ci concentriamo sul campionato.
Il gol? Cerco sempre di mettermi a disposizione, Moise ha tirato e ho messo la gamba e la palla mi ha preso. L'importante è che la palla sia entrata.
L'Udinese? Da domani ci pensiamo, è una battaglia e ci siamo dentro ma da grande squadra ne usciremo.
Il mio impatto a Firenze? Sto molto bene, ho trovato un gruppo di ragazzi molto disponibili, credo che ci sia una bella armonia nello spogliatoio".
💬 Commenti (3)