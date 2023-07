La Salernitana valuta contropartite per Dia: un club di Premier League non molla... e propone uno scambio

Tra i nomi per l'attacco della Fiorentina, c'è anche quello del senegalese Boulaye Dia, protagonista nell'ultima stagione con la maglia della Salernitana. I campani lo hanno riscattato dal Villarreal e, scaduta la clausola dello scorso 20 luglio, stanno tentando di trattenerlo. Le offerte viola non hanno convinto, ma c'è un club di Premier League pronto a non mollare.

Come riporta Tuttosalernitana.com, l'Everton insiste per Dia inserendo una contropartita tecnica: Neil Maupay, attaccante già cercato l'estate scorsa dalla Salernitana stessa. Il club di Iervolino, ora, valuta la proposta.