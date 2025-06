Questo pomeriggio il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l'arrivo di tanti giocatori avanti con l'età in Serie A, tra cui anche Edin Dzeko alla Fiorentina.

“E' vero che ci sono tanti giocatori con una certa età che stanno arrivando nel nostro campionato, ma non sempre è da considerare una cosa negativa. Una su tutte la Fiorentina con la scelta Edin Dzeko, che nel pomeriggio è al Viola Park per mettere nero su bianco il suo accordo con il club: è chiaro che il giocatore non potrà giocare 50 partite a stagione, ma sai che porta tanto nello spogliatoio. In primis a livello di esperienza, senza dimentica la sua grande capacità di fare gol: farne 21 in Turchia non è semplice, non pensiamo che il campionato turco sia tanto peggiore del nostro. E' un giocatore che fisicamente quindi sta molto bene, senza dimenticare l'apporto di carisma che può dare allo spogliatoio”.

“Un giocatore come Dzeko porterebbe qualcosa in più allo spogliatoio della Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Ha un intelligenza tattica che hanno in pochi, e lo dimostrerà, nel momento in cui sei certo che fisicamente bene perchè non fare un'operazione del genere? Costa quasi 2 milioni di ingaggio che possono essere considerati tanti ma anche pochi se si considera che comunque arriva a parametro zero. Non vedo perchè dovrebbe essere considerata un'operazione sbagliata, anche perche sappiamo che non verrebbe a fare il titolare ma il sostituto di Kean, o al massimo il suo compagno di reparto”.