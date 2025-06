La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista, e Fazzini potrebbe fare al caso dei viola: i dettagli dell'operazione

Dopo gli addii di Adli e Cataldi, e in attesa di capire quale sarà il futuro di Rolando Mandragora, la Fiorentina si è messa ufficialmente alla ricerca di un nuovo centrocampista da affidare a Stefano Pioli. E secondo quanto riportato nel pomeriggio da Gianluca Di Marzio, il profilo in cima alla lista di Daniele Pradè e Roberto Goretti non è lontanissimo da Firenze.

La Fiorentina vuole regalare Fazzini a Pioli: i dettagli

Stiamo parlando del centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini, retrocesso in Serie B con la società azzurra e deciso a tornare subito in Serie A: il giocatore adesso potrebbe davvero lasciare il club di Fabrizio Corsi, e la Fiorentina, da sempre interessata, sembra essere intenzionata a giocarsi le proprie carte. Nelle ultime ore infatti ci sono stati contatti continui tra le parti per trovare l’intesa sul prezzo del suo cartellino: la sensazione è che attorno ai 10 milioni piu bonus l’operazione potrebbe andare in porto.

Trattativa in corso, ma il giocatore ha già espresso la sua volontà

Attualmente il giovane classe 2003 è impegnato con la Nazionale Under 21 negli europei di categoria in Slovacchia, ma ha già espresso la volontà di diventare un giocatore della Fiorentina. Il club di Commisso sembra essere pronto ad affondare il colpo, e sta cercando di trovare l’intesa con l’Empoli anche per anticipare l’eventuale concorrenza di altri club.

Questo il tweet di Di Marzio: