Opportunità per Comuzzo a Dortmund con la Nazionale? Un difensore è costretto a lasciare il ritiro dell'Italia per infortunio

L'Italia è uscita sconfitta, ieri sera, dal quarto di finale di andata di Nations League contro la Germania, terminato 1-2. Domenica sera la Nazionale del ct Spalletti è chiamata a una rimonta complicata in quel di Dortmund. Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, finito in tribuna ieri a San Siro, potrebbe avere l'opportunità quantomeno di essere convocato, visto l'infortunio di un suo compagno azzurro.

Comuzzo in azzurro? Un difensore è costretto a lasciare il ritiro

Nel finale di gara, ieri, Riccardo Calafiori si è accasciato a terra e si è infortunato al ginocchio. L'entità non è ancora chiara e gli esami finali saranno lasciati all'Arsenal, ma intanto lo staff azzurro ha rilevato una lesione al collaterale; il dubbio è tra primo o secondo grado. Intanto, il ragazzo ha lasciato il ritiro della Nazionale con effetto immediato e non ci sarà domenica.