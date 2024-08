La Puskas Akademia vince il primo round in Armenia all'ultimo respiro. Conto ancora aperto tra le possibili avversarie della Fiorentina in Conference

Dal sorteggio dei playoff di Conference League, la Fiorentina ha conosciuto le possibili avversarie per il terzo anno consecutivo. E stavolta, più delle altre occasioni, c'è la consapevolezza di affrontare non esattamente un colosso. Le possibili avversarie sono Ararat Armenia e Puskas Akademia, oggi impegnate nella gara d'andata.

Gli ungheresi la spuntano all'ultimo respiro

Partita tutt'altro che colma di emozioni, bloccata per lungo tempo su uno 0-0 che sembrava scritto, rimandando i conti al prossimo giovedì. Il parziale cambia soltanto al minuto 89, quando il finlandese Mikael Soisalo porta in vantaggio la Puskas Akademia su assist di Levi. Una rete importantissima per lo 0-1 finale, che consegna agli ungheresi un buon vantaggio in vista del ritorno in casa.