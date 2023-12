I convocati della Fiorentina: Italiano ritrova due pedine fondamentali a centrocampo ma perde Duncan. Ok Sottil, e Gonzalez...

Mister Vincenzo Italiano ha da poco diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato di domani della Fiorentina contro il Verona. La squadra viola ritrova Arthur e Bonaventura, assenti contro il Ferencvaros in Conference League, così come Riccardo Sottil sull'esterno.

Assente Nico Gonzalez, infortunatosi in Ungheria, così come Duncan, ancora influenzato e indisponibile per la sfida con gli scaligeri: ‘Il calciatore Alfred Duncan non è convocato per il persistere dello stato influenzale’.

Ecco la lista dei convocati viola per la gara contro il Verona: