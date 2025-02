Nella lunga conferenza stampa della vigilia, l'allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha avuto modo di parlare anche di alcuni singoli, oltre che ovviamente della Fiorentina di Palladino.

“E’ evidente che qualche colpo dobbiamo farlo. Se sono sette è matematica che qualcuna dobbiamo vincerla. Non so quali siano le cause, il mio percorso sono 14 partite. Con un lavoro senza preparazione è una valutazione che non riesco a fare. I numeri però dicono questo, è evidente che il Lecce qualche colpo lo deve fare tra quelle che consideriamo della parte sinistra della classifica”.

“Berisha ed Helgason anno caratteristiche dagli altri, appena ci saranno tutti ci toglieremo soddisfazioni”

Ha poi parlato delle condizioni di Berisha, inserito col contagocce dopo il ritorno dall’infortunio alla coscia di qualche settimana fa: “A proposito delle presenze di giocatori, sulle 14 giocate nella mia stagione ci sono giocatori che hanno avuto tante assenze. Questo vuol dire che la squadra nella difficoltà ha saputo sopperire alle difficoltà. Alla squadra va data una grande nota di merito. Detto questo ci sono caratteristiche, sia Berisha che Helgason hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri, serve equilibrio ma se vuoi giocar meglio devi impiegare giocatori di qualità. Adesso li sto avendo tutti e può darsi che ci toglieremo qualche soddisfazione. In questo momento è lascia e prendi. Berisha sta meglio, questa settimana si è sempre allenato ed ha ripreso continuità, anche se la continuità vera te la dà la partita”.

“Ecco chi è il sostituto ideale di Gallo”

Il tecnico ha anche risposto alle risposte su chi possa essere il sostituto dell’infortunato Gallo: “Sala è il sostituto naturale di Gallo, lì non ho necessità di impiegare un giocatore diverso. In passato abbiamo dovuto adattare Gaby Jean, ma adesso Sala è pronto e se ci sarà bisogno giocherà”.

“La Fiorentina è una squadra di valore con giocatori forti”

Ha poi concluso parlando della Fiorentina di Raffaele Palladino:“E’ una squadra di valore con qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. E’ forte ma non devi guardare in faccia l’avversario, di cui conosci già il valore. Servono fiducia, autostima e coraggio. Devi giocare, dobbiamo giocarsi le nostre partite al 100% senza rimproverarci ciò che non abbiamo fatto per mancanza di qualcosa. Gli errori si commettono, ma atteggiamento e voglia di fare le cose per bene devono esserci sempre, non possono mai mancare”.