Quest'oggi l'intermediario di mercato e grande tifoso viola Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli a due giorni dal derby contro il Pisa.

“Che cosa è cambiato nella Fiorentina? Il primo grande cambiamento sono le vittorie: adesso i viola hanno cominciato a vincere. In secondo luogo adesso la squadra ha capito oche di qui alla fine della stagione ci sarà da stare sul pezzo, e in questo senso mi è piaciuta anche la buona gestione del gruppo da parte di Vanoli. Il tecnico ha dimostrato di tenere tutti sul pezzo, è riuscito persino a recuperare Ranieri: oggi dobbiamo essere coscienti che abbiamo bisogno di tutti i giocatori presenti in rosa. Il mister fa molto bene a tenerli tuti in tirare”.

“Per il Pisa è l'ultima spiaggia, per la Fiorentina no…"

Ha anche aggiunto: “Per noi lunedì diventa un match importante, anche se non siamo all'ultima spiaggia. Se dovessi vincere però loro sarebbero quasi praticamente retrocessi. Sono una buona società, e sono convinto che negli anni si rifaranno tornando immediatamente in Sere A perché sono convinto che ci abbiano preso gusto. E' quindi per loro un match da non sbagliare, se dovessero uscire dal campo senza punti, come il Verona, sono con un piede in Serie B”.

“Sono dell'idea che i tifosi viola non sappiano piu godere per le vittorie”

Ha voluto sottolineare un aspetto del tifoso viola: “Sono molto contento per la vittoria di giovedì, ma a Firenze c'è un clima di rassegnazione: mi sembra una cosa senza senso. Per alcuni tifosi viola, e non parlo solo degli ultimi 6 anni ma ormai quasi di un decennio, sembra quasi fastidioso vincere. Torniamo tuti a fare i tifosi, senza pensare ad altro".

“Serve qualcosa per riempire il Franchi contro lo Jagiellonia"

Ha voluto poi lanciare un messaggio alla società viola: “In vista per la partita di ritorno del play off di Conference League, mi piacerebbe che la Fiorentina trovasse un modo per riempire lo stadio: ricordiamoci che giochiamo alle 18.45. Ricordo che ormai quasi piu di 10 anni fa il Franchi rimase mezzo vuoto contro Tottenham, e giovedì c'è il rischio di ripetersi. Ricordo ancora quando da piccolo ricevetti i biglietti per assistere ad una gara di Coppa Italia contro l'Avellino in cui venne presentato Roberto Baggio, ad allora con le stampelle: sono ricordi che un ragazzino non si dimentica mai”.

“Vanoli ancora in panchina? Dipende da quello che la Fiorentina vorrà fare da grande”

Ha poi concluso commentando le possibilità di una permanenza di Paolo Vanoli in panchina: “Io non sono mai stato uno di quelli a cui non piace Vanoli, mi è sempre piaciuto sia umanamente che tecnicamente. La vera domanda è un'altra: Vanoli è all'altezza del progetto che intende perseguire la Fiorentina? Si torna sempre li, dipenderà molto da quello che si vorrà fare da grandi. La scorsa estate avevamo dato un segnale spendendo tanto sul mercato, puntando però su un tecnico che ha sbagliato tutto. Fossi nei viola però punterei su altri profili, come ad esempio Maurizio Sarri”.