In vista della sfida tra Fiorentina e Torino, il doppio ex Gianluca Comotto ha parlato a ToroNews: “La squadra viola aveva inanellato una striscia di vittorie di fila per una serie di circostanze, ma non è certo una squadra costruita per vincere lo Scudetto. Adesso sta attraversando una fase di malattia e domenica, contro un Torino che invece è in via di guarigione, sarà una partita molto delicata”.

“Vanoli è uno che non trova scuse”

Poi ha aggiunto: “Mi piace l'atteggiamento di Vanoli, è uno che non trova mai alibi o scuse. Si è calato dentro la dimensione del Torino e sa bene che ci sono delle difficoltà, ma sta cercando di tirare fuori il massimo da una rosa che ha evidentemente delle mancanze”.