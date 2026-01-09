Valcareggi: "Tutti i difensori sbagliano, assurdo attaccare Comuzzo. Martinelli? Mi auguro che giochi, non è scontato"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina ha sbagliato a dare il permesso a Kean, i permessi si danno quando le cose vanno bene e non in un momento del genere. La partita col Milan è difficile, ma ora vedo una Fiorentina che respira, non più in affanno, e la crescita di Fagioli ne è la dimostrazione. Questo ragazzo è forte e le sue prestazioni dipendono solo dalla testa, ora che è sereno sta facendo molto bene. Comuzzo? Ho sentito dei giudizi troppo severi. I difensori sbagliano, altrimenti non ci sarebbero i gol, succede anche a quelli delle squadre forte. Il valore di Comuzzo non si discute”.

“Christensen può essere un ottimo secondo”

Poi su Martinelli ha aggiunto: “Non ho capito perché ha salutato Firenze, visto che è andato in prestito. Secondo me Christensen è un buon portiere e può fare tranquillamente il secondo di De Gea. Mi auguro che Martinelli giochi alla Sampdoria, memore dell'esperienza del mio assistito Cerofolini che quando andò a Cosenza non aveva la certezza della titolarità”.