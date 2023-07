Prezzo e concorrenza, due scomodi ostacoli per Sutalo. E la Fiorentina vira su un giovanissimo difensore brasiliano per sostituire Igor

Con l'addio di Igor, la Fiorentina deve ricorrere a un intervento in difesa per completare il reparto e sostituire l'ormai ex numero 98 viola. Il sogno del club gigliato rimane Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria, che però prevede due ostacoli non di poco conto: il prezzo, con valore di mercato intorno ai 18 milioni di € (ma richieste superiori), e la concorrenza, visto che il Lipsia lo vede come naturale sostituto di Gvardiol. C'è anche il Napoli.

E allora la Fiorentina vira su un giovanissimo centrale difensivo brasiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Viola segue Murillo, classe 2002 del Corinthians, che chiede 15 milioni di € circa. La Fiorentina avrebbe già presentato un'offerta, più bassa rispetto alla cifra richiesta.