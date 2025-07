Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Il futuro di Kean resta in apnea quattro giorni”. A pagina 4 in taglio alto: “Kean, sono quattro giorni di apnea. Tra l’ipotesi Al Hilal e il rinnovo. Ma lo United lavora a fari spenti”. A pagina 5: “Tutto pronto per il Pioli 3.0. Il corteggiamento è finito”, di spalla: “La strana situazione di Sabiri e Valentini”.