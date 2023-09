Amrabat salta la prima con il Manchester United. Ten Hag: "Domani non ci sarà, ma presto tornerà a disposizione e ne saremo tutti felici"

L'ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat deve rimandare il suo debutto con il nuovo club, il Manchester United. Il piccolo infortunio rimediato in Nazionale, motivo per il quale è tornato subito in Inghilterra, non gli permette di essere presente domani contro il Brighton di Igor.

L'allenatore dei Red Devils Erik Ten Hag, tuttavia, non è affatto preoccupato. Ecco cosa ha detto a MUTV: “Amrabat è tornato con questo infortunio, dunque domani non ci sarà. Ma presto tornerà a disposizione, basterà solo un po' di tempo e saremo tutti più contenti”.